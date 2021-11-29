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Ближайшая коррекция орбиты МКС запланирована на 24 декабря

Предыдущая коррекция высоты орбиты станции проводилась 10 ноября

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Коррекция орбиты МКС ожидается в конце декабря. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

"Ближайшая коррекция высоты орбиты МКС планируется на 24 декабря", - отметили в госкорпорации.

Предыдущая коррекция высоты орбиты МКС проводилась 10 ноября для уклонения от космического мусора.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

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