Самая яркая комета года окажется на минимальном расстоянии от Земли в декабре

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Комета Леонарда (C/2021 A1), которая может стать самой яркой в году, 12 декабря окажется максимально близко к Земле. Об этом пишет пресс-служба Московского планетария.

"К Земле приближается комета C/2021 A1 (Leonard), которая обещает стать ярчайшей кометой года. <…> 12 декабря 2021 она пройдет перигей, подойдя к Земле на минимальное расстояние в 35 млн км (0,23 астрономических единиц). В это время комета будет находиться в созвездии Змееносец, и, скорее всего, ее можно будет увидеть невооруженным глазом", – пишет пресс-служба.

В Северном полушарии Земли комета будет доступна для наблюдений в декабре. С 1 по 13 декабря она будет быстро перемещаться на фоне созвездий Гончие Псы, Волопас, Змея, Геркулес и Змееносец. Увидеть ее можно будет утром и вечером.

3 января 2022 года комета пройдет перигелий, при котором она окажется на минимальном расстоянии от Солнца (0,62 астрономических единиц), добавили в пресс-службе планетария.