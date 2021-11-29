Роскосмос завершил отбор исполнителей приоритетных работ по программе "Сфера"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Роскосмос отобрал исполнителей работ по ключевым технологиям создания малых космических аппаратов в рамках программы "Сфера". Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Госкорпорация "Роскосмос" завершила отбор исполнителей по приоритетным работам проекта "Сфера". Работы начинаются с создания спутников связи и проведения исследований по ключевым технологиям создания малых космических аппаратов", - отметил Блошенко.

В свою очередь директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" Роскосмоса Сергей Прохоров уточнил ТАСС, что в рамках приоритетных работ планируется создание унифицированных платформ и разработка межспутниковой лазерной связи. "Выбор именно этих двух услуг связи обусловлен тенденциями развития данных сегментов телекомрынка во всем мире, системы должны будут иметь глобальный охват", - рассказал Прохоров.

Аппарат-демонстратор "Скиф-Д" для защиты орбитально-частотного ресурса РФ будет изготовлен АО "Информационные спутниковые системы" им. академика М. Ф. Решетнева". Это же предприятие спроектирует одноименную среднеорбитальную систему широкополосного доступа в интернет и систему "Марафон" для интернета вещей. Научно-исследовательскими работами по созданию макетов унифицированных платформ (НИР "Типоряд"), гибкой цифровой нагрузки (НИР "Цифра") и бортовой аппаратуры лазерной связи (НИР "Лазер") будет заниматься головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш.

"Все работы будут выполнены до конца 2024 года. В ходе проектирования предполагается широкий охват наилучших доступных решений и привлечение малых инновационных компаний", - добавил Прохоров.

О программе "Сфера" президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Она подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. В декабре 2020 года источник сообщил ТАСС, что работы на 2021 год уже определены. Осенью этого года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что программа "Сфера" будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, еще пять - наблюдения.