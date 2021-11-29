Правительство вручило премию в области космической деятельности

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Почти 50 человек стали лауреатами премии правительства России им. Ю. А. Гагарина в области космической деятельности за 2021 год. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Премии присуждены 48 специалистам в области космической деятельности", - сказал Борисов во время торжественной церемонии вручения премии в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.

В разных номинациях премии получили коллективы АО "Композит", Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, Ракетно-космической корпорации "Энергия", Центра подготовки космонавтов, Ракетно-космического центра "Прогресс", АО "Информационные спутниковые системы" им. Академика Решетнева", Машиностроительного конструкторского бюро "Искра" имени И. И. Картукова, Государственного научного центра РФ "Исследовательский центр имени М. В. Келдыша" и других предприятий.

Премия правительства РФ имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности вручается раз в пять лет с 2001 года. В этом году вручение проходит в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.