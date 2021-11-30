Создание парашюта для многоразовой российской ракеты начнется в 2022 году

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Научно-исследовательскую работу (НИР) по созданию парашютной системы для возвращаемых ступеней космических ракет планируется открыть уже в 2022 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех".

"Холдинг начнет НИР по созданию парашютной системы для возвращаемых ступеней космических ракет уже в 2022 году. По ее итогам будет составлено техническое задание для соответствующей опытно-конструкторской работы", - сказали в пресс-службе.

Сейчас в России разрабатывается метановая ракета "Амур" с многоразовой возвращаемой ступенью. Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре 2020 года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса. "Амур" с многоразовой возвращаемой первой ступенью будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонны полезного груза против 8,5 тонны у ракет серии "Союз-2".

Многоразовые ступени космических ракет сегодня являются одним из основных трендов ракетостроения. В США в настоящее время возвращаемые ступени есть в ракетах Falcon компании SpaceX, в ракете New Shepard компании Blue Origin. Многоразовые ракеты также разрабатываются в Китае и Европе.