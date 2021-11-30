NASA отложило выход астронавтов в космос из-за приближающихся к МКС обломков

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приняло решение отложить намеченный на вторник выход двух астронавтов в космос с борта Международной космической станции (МКС). Ведомство отметило на своей странице в Twitter, что "получило уведомление о приближающихся к станции обломках".

"Из-за невозможности надлежащим образом оценить риск, которому могут подвергнуться астронавты, мы решили отложить запланированный на 30 ноября выход в космос, пока не появится больше информации", - указало NASA.

Астронавты Том Маршберн и Кайла Бэррон должны были заменить одну из антенн на внешнем корпусе станции. Предполагалось, что эта операция начнется в 15:10 мск и продлится шесть с половиной часов. Как ранее сообщили в управлении, антенна в последнее время перестала передавать сигнал. Хотя ее выход из строя не влияет существенно на функционирование МКС, в NASA предпочитали иметь полностью работоспособную систему связи.

На МКС сейчас также несут вахту россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай и Раджа Чари, немец Маттиас Маурер.