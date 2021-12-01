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Запуск "Союза" со спутниками Galileo перенесли на сутки из-за непогоды

Он состоится в ночь на 3 декабря

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Старт российской ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с двумя спутниками европейской навигационной системы Galileo из-за непогоды перенесен на сутки и состоится в ночь на 3 декабря по московскому времени. Об этом сообщил в ночь на среду глава компании - оператора запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане Arianespace Стефан Исраэль.

"Из-за неблагоприятных погодных условий в Гвианском космическом центре миссия VS26, первоначально запланированная на 1 декабря [2 декабря по московскому времени], откладывается. Ракета-носитель и космический корабль находятся в стабильных и безопасных условиях", - написал он на своей странице в Twitter.

Он также уточнил, что запуск состоится 2 декабря в 21:27 (3 декабря в 03:27 мск)

Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Союз-СТ-Б" со спутниками была вывезена на стартовый стол Гвианского космического центра (космодром Куру) во Французской Гвиане.

Российские ракеты "Союз-СТ" запускаются с площадки в Гвианском космическом центре в рамках международного проекта госкорпорации "Роскосмос", Европейского космического агентства, Национального центра космических исследований Франции и кооперации ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России и Франции. С момента первого старта 21 октября 2011 года там уже осуществлено 25 пусков российских носителей.

Теги
РоссияФранцияКосмос
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