МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка завершает деятельность в отряде космонавтов, он продолжит работу в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина в качестве ведущего специалиста методического отдела. Об этом говорится в сообщении ЦПК, распространенном в среду.

"1 декабря 2021 года Герой России, летчик-космонавт РФ Олег Скрипочка завершает работу в отряде космонавтов Роскосмоса. Олег Иванович принял решение продолжить свою деятельность в Центре подготовки космонавтов в должности ведущего специалиста методического отдела", - говорится в сообщении.

Скрипочка родился в 1969 году, сейчас ему 51 год.