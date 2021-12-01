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Олег Скрипочка завершает работу в отряде космонавтов

Он решил продолжить свою деятельность в Центре подготовки космонавтов в должности ведущего специалиста методического отдела

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка завершает деятельность в отряде космонавтов, он продолжит работу в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина в качестве ведущего специалиста методического отдела. Об этом говорится в сообщении ЦПК, распространенном в среду.

"1 декабря 2021 года Герой России, летчик-космонавт РФ Олег Скрипочка завершает работу в отряде космонавтов Роскосмоса. Олег Иванович принял решение продолжить свою деятельность в Центре подготовки космонавтов в должности ведущего специалиста методического отдела", - говорится в сообщении.

Скрипочка родился в 1969 году, сейчас ему 51 год.

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