Новогодние подарки и домашние угощения для космонавтов отправят к МКС на "Союзе МС-20"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Новогодние подарки будут находиться на борту пилотируемого корабля "Союз МС-20", запуск которого запланирован на 8 декабря. Об этом говорится в сообщении Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", распространенном в среду.

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"Сегодня на техническом комплексе площадки 254 специалисты РКК "Энергия" выполнили доукладку доставляемых грузов в бытовой отсек ТПК "Союз МС-20". Это прежде всего новогодние посылки для российских членов экипажа 66-й основной экспедиции - Антона Шкаплерова и Петра Дуброва", - отметили в РКК "Энергия".

Как уточнили в корпорации, космонавтам будет направлена поздравительная корреспонденция от родных и близких, личные подарки, любимые музыкальные произведения, домашние угощения к праздничному столу. "В общей сложности на МКС планируется доставить около 162 кг полезных грузов, в том числе материалы для проведения медико-биологических исследований и экспериментов, расходное оборудование, средства гигиены, рационы питания и 13 кг свежих фруктов", - сообщили в РКК.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" к МКС с космонавтом Александром Мисуркиным, японским миллиардером Юсаку Маэдзавой и его помощником по бизнесу Ёдзо Хирано запланирован на 8 декабря. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять "Союзом МС-20" будет космонавт Мисуркин.

ТАСС и Роскосмос подписали 17 ноября меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции (МКС). Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции, его новости можно будет прочитать на информационных ресурсах агентства, а фотографии и видео посмотреть на сайте и официальных страницах в социальных сетях.