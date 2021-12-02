Академия МО РФ предложила защищать спутники от мусора на орбите снарядами-липучками

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Минобороны РФ запатентовала способ спасения космических аппаратов на орбите от космического мусора при помощи выпускаемых из рельсотрона липких снарядов. Об этом говорится в патенте на изобретение, распространенном Федеральным институтом промышленной собственности (имеется в распоряжении ТАСС).

"Способ предусматривает кинетическое воздействие на опасные объекты специальными снарядами, выстреливаемыми из электромагнитного (рельсового) ускорителя, выведенного на орбиту космического аппарата", - говорится в документе.

Предполагается, что система будет использовать пластичные и липкие снаряды, которые прилипают к объекту и меняют траекторию его полета. При этом сводится к минимуму вероятность распада космического объекта на фрагменты.

"Установку выполняют в виде отдельного космического аппарата, размещаемого на соответствующей орбите Земли таким образом, чтобы иметь возможность ликвидации потенциальных угроз в установленной зоне космического пространства", - отмечается в патенте.

Электропитание аппарата обеспечивается с помощью солнечных батарей.