Китай запустит образовательную трансляцию с космической станции "Тяньгун"

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Китай запустит трансляцию познавательных видео с космической станции "Тяньгун" (в переводе с китайского "Небесный дворец"). Об этом сообщило в четверг агентство "Синьхуа" со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Китай запустит первую в своем роде научно-познавательную программу "Тяньгун класс", где тайкунавты (так в Китае называют космонавтов) будут в режиме видеотрансляции знакомить зрителей с работой космической станции, сообщило управление.

По мере строительства станции "Тяньгун класс" представит серию занятий, посвященных китайской космической станции и ее работе на орбите. Сообщается, что первая трансляция состоится в ближайшее время.

Создание многомодульной китайской космической станции "Тяньгун" является завершающим этапом действующей пилотируемой программы КНР, утвержденной в 1992 году. В ее рамках Китай разработал космические корабли - пилотируемый "Шэньчжоу" (Shenzhou, первый запуск состоялся в 1999 году) и грузовой "Тяньчжоу" (Tianzhou, 2017), запустил орбитальные модули "Тяньгун-1" (находился на орбите Земли в 2011-2018 годах) и "Тяньгун-2" (2016-2019 годы), представляющие собой экспериментальные космические станции.