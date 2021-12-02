Астрономы впервые открыли "железную" экзопланету размером c Марс

ТАСС, 2 декабря. Орбитальная обсерватория TESS обнаружила в окрестностях соседней звезды GJ 367 крайне небольшую и при этом очень плотную экзопланету размером с Марс, чьи недра предположительно почти полностью состоят из железа. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT).

"Мы обнаружили экзопланету размером с Марс, которая при этом похожа по составу и облику на Меркурий. Она относится к числу самых небольших экзомиров, открытых за все время наблюдений. Мы предполагаем, что она совершает один оборот вокруг звезды всего за восемь неполных часов", - заявил ведущий научный сотрудник MIT Роланд Вандерспек, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Вандерспек и его коллеги совершили это открытие во время наблюдений за красным карликом GJ 367, которые они проводили при помощи орбитального телескопа TESS. Это светило относится к числу одной из самых близких к Солнцу звезд, расположенных в созвездии Паруса. По текущим оценкам ученых, красный карлик GJ 367 удален от нас всего на 30 световых лет.

Как обнаружили астрономы, яркость этого светила периодически снижалась в результате того, что его свет загораживала небольшая планета, совершавшая оборот вокруг звезды меньше чем за восемь часов. Последующий анализ данных с TESS, а также с наземного спектрографа HARPS, помог планетологам определить точную массу этого экзомира, а также определить его размеры и состав.

Как оказалось, планета GJ 367b обладала крайне небольшой массой и размерами - она примерно вдвое легче Земли и при этом сопоставима с Марсом по радиусу. При этом она оказалась необычно плотной - по этому параметру она сопоставима или даже превосходит Меркурий. Это говорит о том, что данный мир почти полностью, на 86% или более, состоит из железа или его сплава с никелем и другими металлами.

По текущим оценкам исследователей, типичные температуры на поверхности GJ 367b превышают 1,5 тыс. градусов Цельсия, что говорит об отсутствии жизни на планете. При этом астрономы не исключают, что в данной звездной системе присутствуют и другие каменистые планеты, обладающие атмосферой и большими запасами жидкой воды. В ближайшее время ученые начнут их поиски.

О телескопе TESS

Орбитальный телескоп TESS, предназначенный для наблюдений за экзопланетами, был выведен в космос в апреле 2018 года. Он стал своеобразным "наследником" и заменой для его предшественника, обсерватории "Кеплер", запущенной в 2009 году и открывшей свыше четырех тысяч экзопланет за восемь лет работы.

В отличие от "Кеплера", наблюдавшего на первом этапе своей работы за одним участком неба, расположенном на стыке созвездий Лебедя и Лиры, TESS во время основной и расширенной миссии будет работать в "свободном режиме", наблюдая за разными уголками Галактики.