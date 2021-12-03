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NASA заключило соглашения с тремя компаниями по разработке проектов космических станций

Общая сумма контрактов составила $415,6 млн

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США заключило соглашения с тремя американскими компаниями общей суммой в $415,6 млн долларов по разработке проектов космических станций на низкой околоземной орбите. Об этом сообщила в четверг пресс-служба управления.

"NASA подписало соглашения с тремя американскими компаниями о разработке проектов космических станций и других коммерческих направлений в космосе. Эти соглашения являются частью усилий управления по обеспечению на низкой околоземной орбите сильной коммерческой экономики, возглавляемой американцами", - отмечается в документе.

Таким образом, NASA подписало контракты с Blue Origin на $130 млн, Nanorack на $160 млн и Northrop Grumman на $125,6 млн. "NASA стремится сохранить непрерывное присутствие США на низкой околоземной орбите путем перехода с Международной космической станции на другие платформы. Эти госзаказы будут стимулировать разработку частным сектором США коммерческих, независимых космических станций, которые будут доступны как правительственным, так и частным заказчикам", - добавили в NASA.

"Основываясь на наших успешных инициативах по партнерству с частным сектором для доставки грузов, а теперь и наших астронавтов на Международную космическую станцию, NASA вновь играет ведущую роль в коммерциализации космической деятельности", - заявил глава управления Билл Нельсон.

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