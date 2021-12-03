Роскосмос разработает методики обнаружения компьютерных атак на ГЛОНАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Роскосмос заключил контракт с АО "Российские космические системы" на проведение исследований в области информационной безопасности и помехоустойчивости информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы ГЛОНАСС, говорится на портале госзакупок.

Согласно контракту, исполнитель должен выполнить научно-исследовательскую работу "Безопасность-2030", которая включает "комплексные исследования и научно-техническое обоснование развития обеспечения долгосрочной информационной безопасности и помехоустойчивости критических элементов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы ГЛОНАСС".

Также "Безопасность-2030" подразумевает исследование способов обеспечения информационной безопасности системы, анализ перспективных угроз в части перераспределения частотных диапазонов и научно-технических проблем защиты информационных ресурсов системы ГЛОНАСС. Также в рамках контракта будет определен порядок обнаружения и предупреждения компьютерных атак на критическую информационную инфраструктуру системы ГЛОНАСС, проведены исследования в сфере разработки и применения средств и методов обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на нее и другие работы.

Все работы будут выполнены в девять этапов и полностью завершены к 15 ноября 2030 года. Результаты должны быть предоставлены заказчику - Роскосмосу.

Сумма контракта составляет около 2,58 млрд рублей.