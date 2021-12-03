Роскосмос: коррекция орбиты не отразится на планах по запуску "Союза МС-20" 8 декабря

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Маневр уклонения МКС от фрагмента американской ракеты Pegasus не отразится на планах по запуску пилотируемого корабля "Союз МС-20" 8 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в пятницу.

"Коррекция орбиты не отразится на планах по запуску с космодрома Байконур и стыковке 8 декабря 2021 года транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-20", - отметили в госкорпорации.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что маневр уклонения Международной космической станции от фрагмента американской ракеты-носителя Pegasus предварительно запланирован на 10:58 мск 3 декабря. Как уточнили в пресс-службе Роскосмоса, коррекция будет проведена двигателями грузового корабля "Прогресс МС-18". Импульс на торможение составит 0,3 м/с, а время работы двигателей - 161 секунду.

В среду, 1 декабря, в Роскосмосе журналистам сообщили, что фрагмент американской ракеты Pegasus в пятницу днем пройдет на расстоянии 5,4 км от МКС. Тогда отмечалось, что минимальное сближение объекта с МКС на дистанцию 5,4 км ожидается в 13:33 мск. По состоянию на 1 декабря коррекция орбиты не требовалась.