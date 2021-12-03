Рогозин: российская военная спутниковая группировка имеет самые высокие характеристики

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российская военная спутниковая группировка обеспечивает Вооруженные силы РФ всем необходимым. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в пятницу на деловом форуме ЕАЭС "Космическая интеграция".

"Про военную группировку рассказывать не буду. Поверьте мне, она имеет самые высокие характеристики, обеспечивая наши вооруженные силы всем необходимым - слухом, зрением, обонянием и всем остальным, что необходимо", - сказал Рогозин.

Глава госкорпорации подчеркнул, что в целом Роскосмос выполняет государственный оборонный заказ.