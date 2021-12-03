{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рогозин подтвердил, что запуск спутников OneWeb запланирован на 27 декабря

Гендиректор Роскосмоса сообщил, что вместе со спутниками планируется запуск ракеты "Союз-2.1б"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Запуск британских спутников связи OneWeb запланирован на 27 декабря. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в пятницу на деловом форуме ЕАЭС "Космическая интеграция".

"27 декабря планируется запуск ракеты "Союз-2.1б" вместе со спутниками группировки OneWeb", - сказал Рогозин.

Источник в ракетно-космической отрасли сообщал ТАСС, что запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур запланирован на 27 декабря, в следующем году основная часть пусков также пройдет с Байконура.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
Роскосмос рассчитывает, что глава НАСА посетит Россию в начале 2022 года
В свою очередь Билл Нельсон заявлял, что с нетерпением ждет встречи с Рогозиным
Читать полностью