Рогозин подтвердил, что запуск спутников OneWeb запланирован на 27 декабря

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Запуск британских спутников связи OneWeb запланирован на 27 декабря. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в пятницу на деловом форуме ЕАЭС "Космическая интеграция".

"27 декабря планируется запуск ракеты "Союз-2.1б" вместе со спутниками группировки OneWeb", - сказал Рогозин.

Источник в ракетно-космической отрасли сообщал ТАСС, что запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур запланирован на 27 декабря, в следующем году основная часть пусков также пройдет с Байконура.