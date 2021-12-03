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Пуск легкой ракеты "Ангара" запланирован на первую половину 2022 года

Пуск тяжелой "Ангары" планируется в конце декабря этого года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Запуск легкой ракеты-носителя "Ангара" запланирован на первое полугодие 2022 года. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в пятницу на деловом форуме ЕАЭС "Космическая интеграция".

"Запуск легкой "Ангары" состоится в первом полугодии следующего года", - отметил Рогозин. По словам главы Роскосмоса, пуск тяжелой "Ангары" планируется в конце декабря этого года.

Ранее главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу, что в настоящий момент ведется сборка ракеты "Ангара-А5", дата ее пуска будет определена 20 декабря.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей. Универсальные ракетные блоки "Ангары" изготавливаются на омском ПО "Полет" (входит в Центр им. М. В. Хруничева госкорпорации "Роскосмос"). Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.

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