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Госкомиссия одобрила вывоз ракеты "Союз" для запуска корабля "Союз МС-20"

Вывоз запланирован на 5 декабря

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС. Госкомиссия на Байконуре, состоявшаяся в пятницу, приняла решение о вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1а" на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram-канале госкорпорации.

"Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение о вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1а" и ее установке на стартовом комплексе 5 декабря", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Роскосмосе, пуск намечен на 10:38 мск 8 декабря.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" к МКС с космонавтом Александром Мисуркиным, японским миллиардером Юсаку Маэдзавой и его помощником по бизнесу Ёдзо Хирано запланирован на 8 декабря. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять "Союзом МС-20" будет космонавт Мисуркин.

ТАСС и Роскосмос подписали 17 ноября меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции (МКС). Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции, его новости можно будет прочитать на информационных ресурсах агентства, а фотографии и видео посмотреть на сайте и официальных страницах в социальных сетях.

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