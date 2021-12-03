Специалисты устранили проблему, вызвавшую перенос пуска "Союза" с Куру

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Проблема на французской корабельной станции приема телеметрической информации на космодроме Куру во Французской Гвиане устранена. Об этом сообщил в пятницу в своем Twitter глава компании Arianespace (оператор запусков с космодрома Куру) Стефан Исраэль.

"Аномалия на одной из станций приема телеметрии устранена. Arianespace примет решение о заправке ракеты-носителя "Союз" за пять часов до старта", - написал он. Исраэль отметил, что запуск ракеты со спутниками Galileo намечен на 4 декабря в 01:23 по парижскому времени (03:23 мск).

В ночь на среду глава Arianespace сообщил, что старт российской ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с двумя спутниками европейской навигационной системы Galileo из-за непогоды перенесен на сутки и состоится в ночь на 3 декабря по московскому времени. Позже генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин уточнил, что пуск был перенесен из-за ветра на высотах. Технических проблем, подчеркнул он, не имеется.

В четверг в Роскосмосе сообщили, что пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру перенесен на сутки из-за неготовности французской корабельной станции приема телеметрической информации. Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram-канале о переносе пуска "Союза-СТ-Б" по просьбе французской стороны.