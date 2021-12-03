В ЕЭК назвали идею Евразийского космического агентства востребованной в странах ЕАЭС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Идея Евразийского космического агентства актуальна и востребована странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в пятницу заявил член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев на деловом форуме ЕАЭС "Космическая интеграция".

"Идея Евразийского космического агентства действительно актуальна и востребована", - сказал Глазьев, комментируя соответствующее предложение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Министр ЕЭК добавил, что, по его мнению, проекты Роскосмоса интересны всем странам союза.

Ранее на форуме Дмитрий Рогозин предложил серьезно обсудить возможность создания Евразийского космического агентства. "Я хотел бы, чтобы мы серьезно пообсуждали эту тему, в том числе сегодня, относительно создания Евразийского космического агентства", - сказал глава Роскосмоса.