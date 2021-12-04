Старт ракеты "Союз-СТ-Б" со спутниками Galileo с космодрома Куру перенесли на сутки

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Старт ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" со спутниками Galileo с космодрома Куру перенесен по погодным условиям. Об этом было сообщено в ходе трансляции, которая велась на сайте компании Arianespace, которая является оператором коммерческих пусков российской ракеты в Гвианском космическом центре.

"Сегодня не будет предпринята попытка пуска", - говорится в сообщении, появившемся в ходе трансляции. При этом отмечалось, что причиной для переноса являются погодные условия.

В свою очередь Роскосмос в своем Telegram-канале сообщил, что теперь запуск запланирован на 03:19 5 декабря мск.