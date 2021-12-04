Индия и Россия обсуждают совместное освоение Луны

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Индия и Россия обсуждают различные проекты в области совместного освоения космического пространства, в том числе освоение Луны. Об этом заявил в субботу российским журналистам в Нью-Дели посол РФ в Индии Николай Кудашев.

"Многие задумываются над тем, чтобы сообща осваивать Луну, это тоже в повестке дня наших обменов. Мы в какой-то форме - это еще предстоит обсудить профессионально - подумываем над созданием космических станций. Как это будет, пока трудно сказать, но вопрос на повестке дня. Все эти темы были немыслимы до недавнего времени. Не говоря уже о том, что Россия горда тем, что наш опыт освоения Луны и пилотируемой космонавтики используется в индийских миссиях "Чандраян" и "Гаганьян", - указал посол.

"Чандраян" - это индийская автоматическая станция по исследованию Луны, а "Гаганьян" - проект первого индийского пилотируемого корабля, который должен отправиться на орбиту Земли в ближайшие годы.

"В области космоса две страны обсуждают не только поставки двигателей, но и ведут речь о совместном двигателестроении, совместном развитии ракет-носителей - тяжелых, легких и сверхлегких, совместном создании спутников", - отметил Кудашев.