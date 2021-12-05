"Союз-СТ-Б" стартовал с космодрома Куру во Французской Гвиане

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" и двумя навигационными спутниками Galileo стартовала в субботу с космодрома Куру во Французской Гвиане. Прямую трансляцию запуска ведет на своем сайте компания Arianespace.

"Союзу" предстоит вывести на орбиту два навигационных спутника Galileo FOC для глобальной навигационной европейской спутниковой системы Galileo.

Головная часть ракеты "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и двух навигационных спутников Galileo успешно отделилась от третьей ступени носителя "Союз-СТ-Б".

Пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся в 03:19 мск. Двигатели разгонного блока были запущены примерно через 19 минут после старта.

"Союз в ГКЦ" - международный космический проект госкорпорации "Роскосмос", Европейского космического агентства, Национального центра космических исследований Франции и ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России и Франции. В рамках реализации проекта специалистами Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры в ГКЦ был построен специальный стартовый комплекс для ракет-носителей "Союз-СТ". С момента первого запуска 21 октября 2011 года осуществлено уже 25 пусков ракет "Союз-СТ".

С учетом двух новых аппаратов в рамках проекта Galileo на околоземную орбиту будет выведено в общей сложности 28 спутников (включая экспериментальные и рабочие аппараты). Предыдущий запуск состоялся 25 июля 2018 г., когда ракета Ariane 5 запустила четыре аппарата Galileo FOC.

Пуск изначально должен был состояться в ночь на 2 декабря, однако дважды переносился. В первый раз причиной стала непогода, во второй - неготовность станции телеметрии Гвианского космического центра.