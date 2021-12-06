В Китае выбрали маршрут движения и пять целей для марсохода "Чжужун"

ТАСС, 6 декабря. Научная команда марсохода "Чжужун" опубликовала детальную карту зоны посадки ровера на равнину Утопия и выбрала пять точек на ее поверхности, которые будут изучены китайским ровером в последующие месяцы в ходе его передвижений по поверхности Марса. Планы ученых были раскрыты в статье в журнале Nature Astronomy.

"Снимки зоны посадки "Чжужуна" указывают на то, что он сел на поверхность Марса рядом с границей между низменностями и гористой местностью, а также с несколькими предположительными прибрежными линиями. Мы выделили пять целей, которые представляют собой валуны или залежи пород, которые помогут раскрыть историю марсианского вулканизма и оценить количество воды в местных недрах", - пишут исследователи.

Марсоход "Чжужун" представляет собой центральный элемент китайской марсианской миссии "Тяньвэнь-1", которая была отправлена к четвертой планете Солнечной системы в июле 2020 года. В феврале этого года ровер достиг орбиты Марса, а в мае он совершил успешную посадку на равнине Утопия.

После посадки марсохода и получения первых снимков местности, научная команда миссии под руководством Лю Цзяньцзюня, профессора Национальной астрономической обсерватории КНР в Пекине, проанализировала их и подготовила список наиболее интересных деталей рельефа, расположенных в близлежащей части равнины.

Первые исследования "Чжужуна"

В частности, ученые обнаружили большое число валовых кратеров, предположительно богатых водой, а также множество предположительных вулканических сопок и грязевых вулканов, неглубоких каналов длиной в несколько километров и различных наносных структур из песка, похожих на барханы.

Лю Цзяньцзюнь и его коллеги проанализировали расположение этих объектов и подготовили маршрут для движения "Чжужуна", который позволит им в ближайшее время изучить пять интересных марсианских форм рельефа. В частности, всего в 200 м от зоны посадки находится одна из песчаных дюн, анализ структуры которой позволит ученым получить первые детальные данные о том, как перемещаются барханы на Марсе.

Впоследствии, ученые планируют изучить отложения пород в окрестностях одного из близлежащих каналов, который удален примерно на 2,7 км от зоны посадки "Чжужуна". Раскрытие их химического состава, а также замеры их плотности и других физических свойства помогут планетологам понять, была ли эта часть поверхности Марса дном океана или сушей.

Еще дальше, на расстоянии в 27 км, находится зона с большим числом сопок, которую китайский марсоход потенциально сможет достичь во время расширенной миссии. Изучение пород этого региона позволит ученым получить первые данные об уровне и характере вулканической активности на Марса, что крайне важно для оценки обитаемости четвертой планеты Солнечной системы, подытожили исследователи.