Путин подписал закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий единообразный подход к механизму выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов космической инфраструктуры. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно действовавшему ранее регулированию, Роскосмос был не вправе выдавать эти разрешения для объектов космической инфраструктуры, находящихся вне ведения госкорпорации и подведомственных ей организаций.

Теперь проблема будет решена путем предоставления госкорпорации таких полномочий в отношении всех объектов космической инфраструктуры. Эти меры позволят ускорить строительство и ввод в эксплуатацию соответствующих объектов.

Реализация положений закона будет способствовать достижению целей деятельности корпорации и реализации мероприятий госпрограммы РФ "Космическая деятельность России", отмечалось в пояснительной записке.