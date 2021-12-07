Госкомиссия утвердила экипаж с космонавтом-спецкором и двумя туристами для полета на МКС

БАЙКОНУР /Казахстан/, 7 декабря. /ТАСС/. Государственная комиссия утвердила экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-20", который 8 декабря будет запущен на орбиту с космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"Госкомиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-20". Кроме того, подтверждена готовность ракеты "Союз-2" и наземной инфраструктуры к пуску 8 декабря", - говорится в сообщении госкорпорации, размещенном в Telegram-канале.

В основной экипаж пилотируемого корабля вошли космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. В дублирующий экипаж вошли космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, а также Сюн Огисо.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" к МКС с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять кораблем будет космонавт Мисуркин.

ТАСС и Роскосмос подписали 17 ноября меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции. Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции. Прочитать его новости, а также посмотреть фотографии и видео можно будет на информационных ресурсах агентства.