Россия и Китай подписали дорожную карту по спутниковой навигации

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Роскосмос и Комиссия по китайской спутниковой навигационной системе утвердили дорожную карту сотрудничества в области спутниковой навигации на 2021-2025 годы. Об этом сообщили во вторник в Роскосмосе.

"Документ подписан генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным и руководителем комиссии Хэ Юйбинем", - говорится на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что дорожная карта включает в себя планы по интегрированному и инновационному развитию систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу", повышению их совместимости и взаимодополняемости, взаимному размещению наземных измерительных станций на территориях Китая и России.

В госкорпорации уточнили, что документ содержит планы по мониторингу и оценке характеристик глобальных навигационных спутниковых систем, а также по совместному применению навигационных технологий в интересах социально-экономического развития России и Китая.

В Роскосмосе подчеркнули, что подписанный документ имеет важное значение для развития российско-китайского сотрудничества по вопросам спутниковой навигации, а также для продвижения технологии ГЛОНАСС на международном рынке.