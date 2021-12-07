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ТАСС на МКС

Готовящиеся к полету в космос японские туристы начали учить русский язык

Космонавт Александр Мисуркин уточнил, что язык общения с японскими участниками полета - английский

БАЙКОНУР, 7 декабря. /ТАСС/. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано начали учить русский язык во время подготовки к полету в космос. Об этом сообщил на предполетной пресс-конференции во вторник космонавт Александр Мисуркин, который станет первым корреспондентом ТАСС на борту Международной космической станции.

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Он уточнил, что язык общения с японскими участниками полета - английский. "Коллеги начали учить русский, я чуть-чуть начал учить японский", - отметил Мисуркин.

Космонавт также выразил надежду на то, что взаимные языковые уроки продолжатся во время пребывания на МКС и после него.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" к МКС с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря. На нем на МКС отправятся космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять кораблем будет космонавт Мисуркин.

ТАСС и Роскосмос подписали 17 ноября меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции. Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции. Прочитать его новости, а также посмотреть фотографии и видео можно будет на информационных ресурсах агентства.

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