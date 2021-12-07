Системы стартового комплекса на космодроме Восточный испытают после перехода на нафтил

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Специалисты приступили к испытаниям систем стартового комплекса "Союз" после модернизации под новый тип топлива на космодроме Восточный в Амурской области. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Роскосмоса.

"Работы проводятся на системах заправки нафтилом третьей ступени ракеты-носителя, системе заправки горючим "пакета" (собранные первая и вторая ступени), системе охлаждения горючего и на автоматической системе управления технологическим оборудованием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автономные испытания планируется завершить до конца 2021 года. "Следующий этап - проведение комплексных испытаний при подготовке к пуску ракеты-носителя", - отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе подчеркнули, что нафтил - экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок. "Он обеспечивает повышенную эффективность, что позволяет выводить большую полезную нагрузку на орбиту", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на космодроме Восточный начинаются работы по переходу на новое топливо - нафтил.

Восточный - первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи Циолковского (город возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома был подписан президентом РФ в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь был возведен универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2". Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что возведение второй очереди завершится в конце 2022 года.