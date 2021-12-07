В США запустили ракету-носитель Atlas V с военными спутниками

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Американская компания United Launch Alliance (ULA) осуществила во вторник пуск ракеты-носителя Atlas V с двумя спутниками по заказу Космических сил ВС США. Трансляция ведется на сайте ULA.

Носитель, первая ступень которого оснащена российским двигателем РД-180 разработки НПО "Энергомаш" (входит в Роскосмос), стартовал с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 05:22 по времени Восточного побережья США (13:22 мск). Изначально запланированный на 5 декабря запуск был перенесен из-за утечки в системе хранения топлива.

Спутники STPSat-6 и LDPE-1 созданы одним из ведущих подрядчиков Пентагона - корпорацией Northrop Grumman. Как ранее сообщила пресс-служба ULA, оба аппарата предполагается вывести на геостационарную орбиту. На STPSat-6 установлено, в частности, оборудование, предназначенное для отслеживания ядерных взрывов на поверхности Земли или в подземных туннелях. Информация будет поступать в Пентагон и Национальное управление ядерной безопасности при Минэнерго США.

На STPSat-6 также находится экспериментальное оборудование связи NASA, преобразующее электрические сигналы в модулированное излучение лазера в инфракрасном диапазоне. Ожидается, что эта система сможет принимать и передавать данные со скоростью 1,2 гигабита в секунду. NASA намерено в будущем использовать спутники с лазерной связью в качестве ретрансляторов для различных космических миссий.

С помощью LDPE-1 планируется опробовать ряд технологических разработок, в том числе по двигательной системе.