Роскосмос рассказал о рационе японских туристов на борту МКС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Японский предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано будут есть на борту МКС якитори, куриную кожу на гриле и мясо снежного краба. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"В ближайшие дни на Международной космической станции можно будет пообедать якитори - тушеным цыпленком с юзу и перцем, попробовать куриную кожу на гриле в соусе мисо, полакомиться мясом красного снежного краба, приправленным кальмаром", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.

Как уточнили в Роскосмосе, кроме стандартных наборов питания, для 12-суточного полета Маэдзавы и Хирано составлен набор из 24 японских блюд.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" к МКС с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря. На нем на МКС отправятся космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять кораблем будет космонавт Мисуркин.