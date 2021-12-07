"Ростелеком" подписал соглашение с частной космической компанией Success Rockets

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома" Кирилл Меньшов и основатель и генеральный директор Success Rockets Олег Мансуров подписали соглашение о сотрудничестве двух компаний. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе космической компании.

"Соглашение предполагает развитие IT-сотрудничества в сфере анализа больших данных, построении мониторинговых систем глобального уровня, а также технологиях передачи данных посредством спутниковой широкополосной связи для обеспечения повсеместного доступа в интернет и интернета вещей для беспилотного транспорта", - сказали в пресс-службе.

Документ подписали 7 декабря старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома" Меньшов и основатель и генеральный директор Success Rockets Мансуров в офисе "Ростелекома".

В пресс-службе пояснили, что Success Rockets в рамках проекта SR NET намерена создать спутниковую группировку для обеспечения широкополосной связи. "Она будет включать в себя более 500 спутников. Масса одного спутника составит около 200 кг, срок службы - не менее пяти лет. Все спутники будут низкоорбитальными и по окончании срока службы будут автоматически сводиться с орбиты, не превращаясь в космический мусор", - подчеркнули в компании.

"Развитие спутникового интернета является важнейшей целью для преодоления цифрового неравенства в нашей стране и дает возможность оказывать государственные услуги на всей территории Российской Федерации. При этом расчетное количество абонентов должно составить не менее 100 млн", - привели в пресс-службе слова Мансурова. Он отметил, что сейчас завершается создание эскизного проекта группировки.

В свою очередь Меньшов отметил, что в "Ростелекоме" считают перспективными применяемые в Success Rockets технологии в области передачи и анализа данных. "Помимо собственных разработок в ИТ мы регулярно мониторим рынок и ищем новые решения для расширения линейки услуг и продуктов как для наших клиентов, так и для использования внутри компании. Мы рассчитываем на активное сотрудничество в области анализа больших данных", - сказал он.