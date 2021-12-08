Экипаж "Союза МС-20" вышел из гостиницы под песню "Трава у дома" на японском языке

БАЙКОНУР /Казахстан/, 8 декабря. /ТАСС/. Члены экипажа корабля "Союз МС-20" вышли из гостиницы "Космонавт" на Байконуре под песню "Трава у дома", которая на этот раз была исполнена в новом варианте: первый куплет на русском, а остальная часть - на японском языке, в честь полета туристов - миллиардера Юсаку Маэдзавы и его помощника по бизнесу Ёдзо Хирано, передает корреспондент ТАСС.
После этого космонавт-корреспондент ТАСС Александр Мисуркин, Маэдзава и Хирано под аплодисменты и приветствия сели в автобус и направились на космодром Байконур, где переоденутся в скафандры, проверят их на герметичность и поедут садиться в космический корабль.
Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" к МКС с двумя космическими туристами запланирован на 10:38 мск 8 декабря. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять кораблем будет космонавт Мисуркин.
ТАСС и Роскосмос подписали 17 ноября меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции. Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции. Прочитать его новости, а также посмотреть фотографии и видео можно будет на информационных ресурсах агентства.