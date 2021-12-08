Комиссия допустила к пуску "Союз" для вывода на орбиту корабля с космонавтом и туристами

БАЙКОНУР /Казахстан/, 8 декабря. /ТАСС/. Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему в среду пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-20" с космонавтом - корреспондентом ТАСС Александром Мисуркиным, японским миллиардером Юсаку Маэдзавой и его помощником по бизнесу Ёдзо Хирано. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

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"Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение на заправку ракеты "Союз-2" с пилотируемым кораблем "Союз МС-20" топливом и пуск. Он запланирован в 10:38:15 мск", - говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram.

На борту "Союза МС-20" также находятся новогодние подарки и домашние угощения для российских членов экипажа. Космонавтам будет направлена поздравительная корреспонденция от родных и близких, личные подарки, любимые музыкальные произведения, домашние угощения к праздничному столу. В общей сложности на МКС планируется доставить около 162 кг полезных грузов, в том числе материалы для проведения медико-биологических исследований и экспериментов, расходное оборудование, средства гигиены, рационы питания и 13 кг свежих фруктов.

Продолжительность полета корабля составит 12 суток. Мисуркин, Маэдзава и Хирано вернутся на Землю утром 20 декабря.

ТАСС и Роскосмос подписали 17 ноября меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции. Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции. Прочитать его новости, а также посмотреть фотографии и видео можно будет на информационных ресурсах агентства.