Космонавт - корреспондент ТАСС и два японских туриста отправились в космос

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 8 декабря. /ТАСС/. Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-20", на борту которого находятся космонавт - корреспондент ТАСС Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано, стартовала с площадки № 31 ("Восток") космодрома Байконур, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Корабль выведен на орбиту. Сближение с МКС произойдет по четырехвитковой схеме и займет примерно 6 часов 3 минуты. Стыковка "Союза МС-20" к малому исследовательскому модулю "Поиск" запланирована в 16:41 мск.

На борту "Союза МС-20" находятся новогодние подарки и домашние угощения для российских членов экипажа. Космонавтам будет направлена поздравительная корреспонденция от родных и близких, личные подарки, любимые музыкальные произведения, домашние угощения к праздничному столу. В общей сложности на МКС планируется доставить около 162 кг полезных грузов, в том числе материалы для проведения медико-биологических исследований и экспериментов, расходное оборудование, средства гигиены, рационы питания и 13 кг свежих фруктов.

Продолжительность полета экипажа корабля составит 12 суток. Мисуркин, Маэдзава и Хирано вернутся на Землю утром 20 декабря.

ТАСС и Роскосмос подписали 17 ноября меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции. Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции. Прочитать его новости, а также посмотреть фотографии и видео можно будет на информационных ресурсах агентства.