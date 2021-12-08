"Главкосмос" заявил, что заранее готовит к полету корабль для потенциальных клиентов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Компании "Главкосмос" (входит в Роскосмос) ведет переговоры с несколькими представителями потенциальных клиентов на полет в космос и заранее заказал подготовку транспортного корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2.1а". Об этом заявил в среду в ходе трансляции запуска пилотируемого корабля "Союз МС-20" на канале " Роскосмос-ТВ " гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов.

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"Главкосмос" по поручению Роскосмоса заказывает материальную часть уже в опережающем порядке - корабль транспортный пилотируемый "Союз МС" и ракета-носитель "Союз-2.1а". Мы это делаем в упреждающем плане с тем, чтобы при появлении заказчика - а мы сейчас ведем работу с несколькими представителями потенциальных клиентов - мы могли бы предложить ему не ждать 2,5 года, а уже начинать подготовку как можно раньше", - сказал Лоскутов.

Он отметил, что, в частности, подготовка космических туристов из Японии (клиентов компании Space Adventures) проводилась в укороченный срок и заняла около 3,5 месяца.

8 декабря в 10:38 мск с космодрома Байконур стартовал космический корабль "Союз МС-20" с участниками 20-й экспедиции посещения Международной космической станции. В основной экипаж входят командир корабля российский космонавт, специальный корреспондент ТАСС Александр Мисуркин и два космических туриста из Японии - предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано.