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"Главкосмос" назвал лотерею неудачным способом продвижения полетов на МКС

Розыгрыш больше подходит для суборбитальных полетов, отметил гендиректор компании Дмитрий Лоскутов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Розыгрыш в лотерею подходит для суборбитальных полетов, но является неудачным способом продвижения полетов на Международную космическую станцию. Такое мнение высказал в ходе трансляции запуска пилотируемого корабля "Союз МС-20" на канале "Роскосмос-ТВ" гендиректор компании "Главкосмос" (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов.

"Если говорить о полетах на низкую околоземную орбиту, представьте себе: человек выиграл в лотерею, а потом по какой-то причине, по здоровью или психологическим причинам, отказался лететь. Мы получаем разочарованного клиента, получаем подпорченный имидж тех, кто организовал этот полет. Поэтому я считаю, что для полетов на МКС лотерея - не самый лучший выход, но мы думаем над разными вариантами использовать средства продвижения этой услуги", - сказал Лоскутов.

Он отметил, что розыгрыш больше подходит для суборбитальных полетов. "Там подготовка ограничивается одним-двум днями, в отличие от серьезных полетов", - пояснил гендиректор "Главкосмоса".

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Россия
ТАСС на МКС
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