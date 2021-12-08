{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рогозин заявил, что Роскосмос готов "подраться" с США за космический туризм

По словам главы госкорпорации, в РФ не намерены "отдавать эту нишу американцам"

БАЙКОНУР /Казахстан/, 8 декабря. /ТАСС/. Роскосмос не планирует отдавать США нишу космического туризма, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин на совещании с российскими членами отряда космонавтов.

"Не будем отдавать эту нишу американцам, готовы за нее подраться", - сказал он по итогам запуска пилотируемого корабля "Союз МС-20" с двумя космическими туристами.

"Союз МС-20" был запущен в среду с 31-й площадки Байконура. На нем на орбиту отправились космонавт-корреспондент ТАСС Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. Продолжительность полета составит 12 суток. Мисуркин, Маэдзава и Хирано вернутся на Землю утром 20 декабря.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
В Центре подготовки космонавтов в начале 2022 года начнется ремонт
Помещениям планируется придать "кинематографичный вид", чтобы "было приятно там находиться", отметил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Читать полностью