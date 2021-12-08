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Космонавтов привлекают к обсуждению создания орбитальной станции и роботов

Так, космонавты принимали участие в обсуждении готовности многоцелевого лабораторного модуля "Наука" к летным испытаниям, эскизном проектировании "Союза-5", "Ангары"

БАЙКОНУР /Казахстан/, 8 декабря. /ТАСС/. Российские космонавты в рамках научно-технических советов (НТС) принимают участие в обсуждении проблем создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС), робототехнических систем и других проектов. Об этом говорится в презентации заместителя председателя Научно-технического совета Роскосмоса Николая Моисеева, представленной на совещании с космонавтами.

Согласно представленным материалам, в рамках участия в НТС Ракетно-космической корпорации "Энергия" космонавты принимали участие в обсуждении готовности многоцелевого лабораторного модуля "Наука" к летным испытаниям, эскизном проектировании "Союза-5", "Ангары".

В ЦНИИмаш обсуждались перспективы дальнейшего использования МКС, научно-технические проблемы создания РОСС, создание перспективных космических средств для пилотируемых полетов до 2040 года и робототехники.

В июне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что члены российского отряда космонавтов будут входить в состав отдела специальных экспертиз пилотируемой космонавтики, в том числе будут курировать создание космической техники на предприятиях. По словам главы госкорпорации, он будет работать по типу военной приемки. Космонавты по их желанию будут закрепляться за конкретными предприятиями.

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Россия
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