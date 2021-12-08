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ТАСС на МКС

Космонавт - корреспондент ТАСС проведет научные опыты на орбите

Александр Мисуркин будет частично участвовать в научной программе
Командир космического корабля "Союз МС-20" космонавт - корреспондент ТАСС Александр Мисуркин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Командир космического корабля "Союз МС-20" космонавт - корреспондент ТАСС Александр Мисуркин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

КОРОЛЕВ /Московская область/, 8 декабря. /ТАСС/. Командир космического корабля "Союз МС-20" космонавт - корреспондент ТАСС Александр Мисуркин будет проводить на орбите опыты в интересах российской науки. Об этом сообщил ТАСС в среду заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Котов.

"Александр Мисуркин будет частично участвовать в научной программе, будет выполнять медико-биологический эксперимент, не очень трудоемкий, но тем не менее он будет проводить эксперимент в интересах российской науки", - сообщил он.

Ранее на космическом корабле "Союз МС-20" на орбиту отправились два космических туриста из Японии. Планируется, что японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано, а также командир корабля космонавт - корреспондент ТАСС Александр Мисуркин пробудут на МКС 12 суток.

ТАСС и Роскосмос подписали 17 ноября Меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции (МКС). Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции, его новости можно будет прочитать на информационных ресурсах агентства, а фотографии и видео посмотреть на сайте и официальных страницах в социальных сетях.

Теги
РоссияТАСС на МКС
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