{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роскосмос выполнил планы 2021 года по поддержке космонавтов

Как сообщили в госкорпорации, теперь предстоит договориться с отрядом космонавтов, как выстроить планы на ближайшие три года

БАЙКОНУР /Казахстан/, 8 декабря. /ТАСС/. Роскосмос успешно реализовал планы 2021 года по поддержке российских космонавтов. Об этом сообщил журналистам первый заместитель генерального директора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.

"С начала года ставили приоритеты, мы их успешно выполнили в тот срок, который для себя поставили. Это вопрос повышения заработной платы, обеспечения жильем, в том числе служебным, вопрос ипотеки", - сказал Овчинников.

По его словам, теперь предстоит договориться с отрядом космонавтов, как выстроить планы на 2022 год, ближайшие три года.

В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому оклад кандидатов в космонавты возрастет с 60,9 тыс. до 129,5 тыс. рублей. У космонавтов он увеличится с 63,8 тыс. до 135,8 тыс. рублей, у тех из них, кто уже совершил полет в космос, - с 69,6 тыс. до 139,2 тыс. рублей в месяц, у инструкторов-космонавтов - с 88,4 тыс. до 165,9 тыс. рублей. От новых ставок будут рассчитываться процентные надбавки.

Распоряжение действует на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. В апреле Овчинников сообщил ТАСС, что заработная плата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит около 300 тыс. рублей в месяц, а опытных космонавтов - более 500 тыс. рублей. По его словам, до повышения зарплаты российских космонавтов были практически в два раза ниже, чем их коллег из США или Европы.

В июне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что члены российского отряда космонавтов будут входить в состав отдела специальных экспертиз пилотируемой космонавтики, в том числе будут курировать создание космической техники на предприятиях. По словам главы госкорпорации, он будет работать по типу военной приемки. Космонавты по их желанию будут закрепляться за конкретными предприятиями.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
Российские космонавты смогут получить льготную ипотеку под 0,1% годовых
Жилье по программе можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке
Читать полностью