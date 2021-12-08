Правительство расторгло соглашение с Роскосмосом из-за дублирования с проектом "Сфера"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ расторгло с Роскосмосом соглашение о перспективных космических системах, так как оно дублировалось с решением о реализации проекта "Сфера". Об этом сообщил в среду журналистам исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко.

В среду на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина, согласно которому правительство РФ расторгло с Роскосмосом соглашение о намерениях в целях развития в России высокотехнологичной области "Перспективные космические системы".

"После того как был сформирован трехлетний бюджет на "Сферу", необходимость в отдельном соглашении по "Перспективным космическим системам" пропала, поэтому было принято решение не плодить дублирующие друг друга нормативные документы", - сказал Блошенко.

Он пояснил, что соглашение о намерениях между правительством РФ и Роскосмосом в целях развития в РФ высокотехнологичной области "Перспективные космические системы" было направлено на развитие российской орбитальной группировки и построение системы взаимодействия Роскосмоса с частными коммерческими компаниями. "Оно было подписано до того, как было принято решение по реализации проекта "Сфера". В дальнейшем было решено, что создание перспективных высокотехнологичных спутниковых систем и развитие сопутствующих точек взаимодействия с частниками будет реализовано в рамках "Сферы", - сказал Блошенко.

По его словам, на эти цели в федеральном бюджете выделяется ежегодное финансирование в объеме 7 млрд рублей в течение ближайших трех лет - с 2022 по 2024 год.

"Сегодня можно говорить о том, что работа над проектом "Сфера" уже начата. Ведется контрактная работа с АО "ЦНИИмаш" и АО "ИСС им. М. Ф. Решетнева" за счет выделенной в этом году правительством целевой субсидии на первоочередные мероприятия. На основе сделанных расчетов формируются планы по реализации проекта и его ресурсному обеспечению до 2030 года", - подчеркнул Блошенко.

Разработка перспективных космических систем

В марте 2020 года Мишустин назначил вице-премьера РФ Юрия Борисова куратором разработки перспективных космических систем и поручил за три месяца утвердить дорожную карту развития в этой области.

30 июля Роскосмос направил на утверждение в правительство России согласованную со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами дорожную карту развития высокотехнологичной области "Перспективные космические системы".

Основой для дорожной карты послужили перспективные проекты создания многоспутниковых орбитальных группировок на базе малых космических аппаратов, в том числе входящие в программу "Сфера", и "создание абонентских терминалов нового типа для решения задач передачи данных при взаимодействии с беспилотными и роботизированными системами".

"Сфера"

О программе "Сфера" президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Она подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. В декабре 2020 года источник сообщил ТАСС, что работы на 2021 год уже определены. Осенью этого года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что программа "Сфера" будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, еще пять - наблюдения.

В ноябре сообщалось, что Роскосмос отобрал исполнителей работ по ключевым технологиям создания малых космических аппаратов в рамках программы "Сфера".