"Союз МС-20" с космонавтом-спецкором и двумя японскими туристами пристыковался к МКС

БАЙКОНУР /Казахстан/, 8 декабря. /ТАСС/. Космический пилотируемый корабль "Союз МС-20", на борту которого находятся космонавт - корреспондент ТАСС Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано, пристыковался к малому исследовательскому модулю "Поиск", следует из трансляции на сайте Роскосмоса.

Как Россия перешла на короткие схемы полётов к МКС ТАСС рассказывает, как усовершенствовались пилотируемые полёты к орбитальной станции

"Союз МС-20", который стартовал на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур в среду в 10:38 мск, летел до МКС по четырехвитковой схеме. Стыковка проходила в автоматическом режиме. Теперь экипажу Международной космической станции предстоит проверить герметичность стыковки, после чего будет выровнено давление между пилотируемым кораблем и МКС. Затем Мисуркин, Маэдзава и Хирано смогут перейти на станцию.

На борту "Союза МС-20" также находятся новогодние подарки и домашние угощения для российских членов экипажа. Космонавтам направлена поздравительная корреспонденция от родных и близких, личные подарки, любимые музыкальные произведения, домашние угощения к праздничному столу. В общей сложности на МКС доставлены около 162 кг полезных грузов, в том числе материалы для проведения медико-биологических исследований и экспериментов, расходное оборудование, средства гигиены, рационы питания и 13 кг свежих фруктов.

Продолжительность полета корабля составит 12 суток. Мисуркин, Маэдзава и Хирано вернутся на Землю утром 20 декабря.

ТАСС и Роскосмос подписали 17 ноября меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции. Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции. Прочитать его новости, а также посмотреть фотографии и видео можно будет на информационных ресурсах агентства.