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Рогозин сообщил об изготовлении "Союза" для полета космических туристов в 2023 году

По словам главы Роскосмоса, российская группа потенциальных космических туристов находится в ЦПК

БАЙКОНУР /Казахстан/, 8 декабря. /ТАСС/. Российская группа потенциальных космических туристов находится в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), знакомится с тем, как проходят тренировки. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"У нас есть еще две заявки, и одна группа потенциальных участников космического полета уже работает в ЦПК, знакомится с тем, как проходит подготовка. Могу сказать, что это российская группа", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, сейчас в изготовлении находится один корабль "Союз" для полета космических туристов в 2023 году. Он отметил, что попросил пересмотреть производство транспортных кораблей в пользу пилотируемых. К 2024 году планируется изготовить два "Союза" для туристов.

Также Рогозин сообщил об утверждении программы полетов на 2022 год.

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