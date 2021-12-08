Роскосмос после 2030 года может предложить космическим туристам туры вокруг Луны

БАЙКОНУР /Казахстан/, 8 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" может предложить космическим туристам туры с облетом Луны после 2030 года, сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"За 30-м годом будем предлагать облеты Луны", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах коммерческих полетов.

Глава Роскосмоса напомнил, что первый полет лунного корабля "Орел" в беспилотном режиме запланирован на конец 2023 года.

В декабре прошлого года Рогозин сообщил, что новый российский корабль "Орел" должен совершить пилотируемый облет Луны в 2028 году.

Перспективный космический пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название "Федерация") создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусматривается. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет (тоже без космонавтов) с последующей стыковкой со станцией. В 2028 году он должен совершить пилотируемый облет Луны.