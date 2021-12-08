Анна Кикина может первой из российских космонавтов полететь на Crew Dragon в 2022 году

БАЙКОНУР /Казахстан/, 8 декабря. /ТАСС/. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина совершит первый полет в 2022 году. Она может первой полететь на американском корабле Crew Dragon, заявил в среду гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Исходим из того, что наш космонавт Кикина осуществит космический полет в 2022 году, мы думаем, что она полетит на американском корабле, а мы американского астронавта посадим на свой "Союз" в рамках перекрестных полетов", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, госкорпорация рассчитывает, что она станет послом доброй воли. "Красавица наша, космонавтка будет первой, кто реализует программу перекрестных полетов", - добавил он.

В конце октября Рогозин выразил мнение, что корабли Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX наработали достаточный опыт, чтобы российские космонавты могли летать на них в рамках перекрестных полетов. Позже исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил ТАСС, что полеты российских космонавтов на космических кораблях Crew Dragon, а американских астронавтов - на "Союзах" (так называемые перекрестные полеты) начнутся не ранее осени 2022 года.