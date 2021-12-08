{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Анна Кикина может первой из российских космонавтов полететь на Crew Dragon в 2022 году

Она является единственной женщиной в российском отряде космонавтов

БАЙКОНУР /Казахстан/, 8 декабря. /ТАСС/. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина совершит первый полет в 2022 году. Она может первой полететь на американском корабле Crew Dragon, заявил в среду гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Исходим из того, что наш космонавт Кикина осуществит космический полет в 2022 году, мы думаем, что она полетит на американском корабле, а мы американского астронавта посадим на свой "Союз" в рамках перекрестных полетов", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, госкорпорация рассчитывает, что она станет послом доброй воли. "Красавица наша, космонавтка будет первой, кто реализует программу перекрестных полетов", - добавил он.

В конце октября Рогозин выразил мнение, что корабли Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX наработали достаточный опыт, чтобы российские космонавты могли летать на них в рамках перекрестных полетов. Позже исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил ТАСС, что полеты российских космонавтов на космических кораблях Crew Dragon, а американских астронавтов - на "Союзах" (так называемые перекрестные полеты) начнутся не ранее осени 2022 года.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
Роскосмос после 2030 года может предложить космическим туристам туры вокруг Луны
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин напомнил, что первый полет лунного корабля "Орел" в беспилотном режиме запланирован на конец 2023 года
Роскосмос после 2030 года может предложить космическим туристам туры вокруг Луны
Читать полностью