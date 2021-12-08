Астрономы впервые открыли планету у Бета Центавра

ТАСС, 8 декабря. Планетологи обнаружили экзопланету в тройной звездной системе Бета Центавра, две звезды которой превосходят Солнце по размерам в 10 раз. Она стала первым миром, открытым рядом со столь крупными светилами, сообщила в среду пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

"Открытие планеты у Беты Центавра стало очень важным событием для нас, так как ее обнаружение радикально меняет наши представления о том, возможно ли формирование экзомиров у крупных звезд. В прошлом, их появление у бело-голубых гигантов считалось крайне маловероятным событием из-за беспокойного характера этих светил", - заявил научный сотрудник Стокгольмского университета (Швеция) Маркус Янсон, чьи слова приводит пресс-служба ESO.

Как отмечают Янсон и его коллеги, все известные экзопланеты были открыты рядом с относительно небольшими и спокойными звездами, которые примерно равны Солнцу по размерам или значительно меньше его. Более того, многие астрономы считали, что экзомиры не могут в принципе возникать в окрестностях светил, в 4-10 раз превосходящих Солнце по массе, так как их излучение и выбросы будут мешать образованию планет.

Европейские астрономы и их коллеги из США выяснили, что эта гипотеза была ошибочной. Они пришли к такому выводу в ходе наблюдений за Бетой Центавра при помощи телескопа VLT, который установлен в высокогорной обсерватории Параналь в чилийской части пустыни Атакама.

Спутники гигантских звезд

Бета Центавра представляет собой одну из самых близких и крупных тройных звезд - расстояние между ней и Солнечной системой составляет всего 390 световых лет. Она включает в себя три светила: два бело-голубых гиганта, Aa и Ab, чья масса превышает солнечную примерно в 10 раз, и менее крупную белую звезду B, превосходящую Солнце в этом отношении в 4,6 раза.

Как показали снимки этой тройной звезды, полученные при помощи VLT, вокруг первых двух миров вращается очень крупная экзопланета, которая примерно в десять раз превосходит Юпитер по размерам и массе. Она удалена от светил на рекордно большое расстояние, которое превышает дистанцию между Землей и Солнцем примерно в 560 раз.

Благодаря этому, год на данной планете, получившей имя b Cen (AB)b, длится около 7 тыс. лет. Несмотря на большое расстояние до светил, она прогревается под действием ультрафиолетовых и рентгеновских лучей до сверхвысоких температур, превышающих тысячу градусов Цельсия. По этой причине ученые предполагают, что если у данного мира есть землеподобные спутники, то они вряд ли могут быть пригодными для жизни.

Пока ученые не могут сказать, как и когда возникла b Cen (AB)b и в какой части звездной системы сформировался этот газовый гигант. Последующие наблюдения за этим миром, а также открытие других планет у голубых гигантов, как надеются Янсон и его коллеги, помогут планетологам найти ответы на все эти вопросы.