Экипаж корабля "Союз МС-20" перешел на МКС

БАЙКОНУР /Казахстан/, 8 декабря. /ТАСС/. Космонавт - корреспондент ТАСС Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано перешли с пилотируемого корабля "Союз МС-20" на борт Международной космической станции (МКС), следует из трансляции, которая ведется на сайте Роскосмоса.

На станции прибывших на "Союзе" встретили космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай и Раджа Чари, представитель Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" была запущена в среду с 31-й площадки Байконура в 10:38 мск. Стыковка проходила в автоматическом режиме.

Мисуркин, Маэдзава и Хирано вернутся на Землю утром 20 декабря.

ТАСС и Роскосмос подписали 17 ноября меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на МКС. Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции. Прочитать его новости, а также посмотреть фотографии и видео можно будет на информационных ресурсах агентства.