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ТАСС на МКС
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На Международной космической станции начал работу корпункт ТАСС

Агентство будет рассказывать о жизни и работе на МКС. Первым специальным корреспондентом в космосе стал космонавт Александр Мисуркин
Космонавт - корреспондент ТАСС Александр Мисуркин Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Космонавт - корреспондент ТАСС Александр Мисуркин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МКС, 8 декабря. /Спецкор. ТАСС Александр Мисуркин/. Информационное агентство ТАСС первым из мировых СМИ начало работу на борту Международной космической станции (МКС), открыв свое представительство на орбите. Агентство будет рассказывать о жизни и работе на станции. Прочитать новости, а также посмотреть фотографии и видео можно будет на информационных ресурсах ТАСС.

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Первым специальным корреспондентом в космосе стал космонавт Александр Мисуркин, он прибыл на станцию на пилотируемом корабле "Союз МС-20" вместе с японским миллиардером Юсаку Маэдзавой и его помощником по бизнесу Ёдзо Хирано.

С борта МКС Мисуркин будет рассказывать о различных экспериментах и испытаниях, проводимых на станции.

17 ноября ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве. Тогда генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов сообщил, что для всех сотрудников агентства является невероятной честью быть коллегами космонавтов, а глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что открытие на МКС корпункта позволит рассказать об отечественной космонавтике большему количеству людей.

Работу ТАСС на Земле в режиме реального времени сегодня обеспечивают почти две тысячи сотрудников. Региональные информационные центры агентства открыты в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, десятки корпунктов работают в регионах России, а в 60 странах мира насчитывается 63 представительства.

В 16 странах, а теперь и на орбите, корреспонденты ТАСС - единственные представители российских СМИ.

Теги
РоссияТАСС на МКС
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